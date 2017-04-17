فيديو وصور | “القوات البحرية” تدمر زوارق حوثية مفخخة حاولت اختراق المياه الإقليمية

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، مقطع فيديو وصوراً تظهر تصدي القوات البحرية السعودية؛ لمحاولة تسلل إلى الحدود نفذتها ميليشيا الحوثي، عبر مياه البحر الأحمر بمنطقة جازان.
ويظهر مقطع الفيديو والصور تدمير القوات البحرية لعدة زوارق مفخخة وأسر مَن فيها، بعد محاولتهم اختراق المياه الإقليمية السعودية.
وأوضحت مصادر أن القوات البحرية رصدت تحركات الزوارق وهي تقترب من المياه الإقليمية السعودية بمنطقة جازان، فتعاملت مع الموقف بنجاح، من خلال محاصرة الحوثيين والقبض عليهم ومصادرة أسلحتهم، إلى جانب تدمير الزوارق التي كانوا يستقلونها، وفقاً لـ “عاجل”.