17 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المرور”: يُعلّق على ما تردد عن عدم وجود نصوص بلوائحها تمنع استخراج المرأة رخصة قيادة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

علقت الإدارة العامة للمرور على ما تردد مؤخراً من عدم وجود نصوص بلوائحها تمنع استخراج المرأة لرخصة قيادة، مؤكدةً أن المرأة ممنوعة من قيادة السيارة أو استخراج رخصة قيادة بغض النظر عن وجود نصوص بذلك من عدمه.

وأوضح المتحدث الرسمي للمرور العقيد طارق الربيعان ، أن نظام المرور يمنع استخراج رخصة قيادة سيارة للمرأة أو تمكينها من القيادة بأي رخصة من العالم، موضحاً أن النظام لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة وإن حملت رخصة قيادة خليجية، وفقاً لـ”عين اليوم”.

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