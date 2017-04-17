أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“المرور”: يُعلّق على ما تردد عن عدم وجود نصوص بلوائحها تمنع استخراج المرأة رخصة قيادة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الشاب المعتدي على رجل وامرأة مسنين يكشف ملابس...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- نفى الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول وهو يعتدي على رجل مُسن وامرأة
-
فيديو وصور | “القوات البحرية” تدمر زوارق حوثي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، مقطع فيديو وصوراً تظهر تصدي القوات البحرية
-
“الإسكان” تضخ أكثر من 22 ألف وحدة سكنية ضمن م...بتاريخ
الرياض – واس :- واصلت وزارة الإسكان ضخ المزيد من المنتجات السكنية ضمن مبادرة الإسكان التعاوني والميسر، وذلك
-
مركز تجاري يبيع حزمة جرجير بـ500 ريال لمواطن ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- فوجئ مواطن بالجبيل الصناعية بأن أحد المراكز التجارية باع له حزمة جرجير بمبلغ 500