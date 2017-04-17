17 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الشاب المعتدي على رجل وامرأة مسنين يكشف ملابسات وحقيقة ما جاء في الفيديو المتداول
﻿

الشاب المعتدي على رجل وامرأة مسنين يكشف ملابسات وحقيقة ما جاء في الفيديو المتداول

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

نفى الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول وهو يعتدي على رجل مُسن وامرأة في أحد شوارع الرياض صحة ما روجته مواقع التواصل بأن من ظهرا معه بالمقطع أمه وأبوه، مؤكداً أنهما زوجته وخالها وحدثت مناوشات سريعة بينهم.

وأوضح الشاب ويدعى حسين الحارثي تفاصيل وملابسات المقطع، كما أبدى استعداده لتسليم نفسه للجهات الأمنية لسرد كل التفاصيل الخاصة بالواقعة، مبيناً أن الأمر بدأ مع قيام شخص بصدم سيارته؛ ما دفعه للنزول والتفاهم معه، لكنه هرب سريعاً من الموقع ليعود مجدداً ويوجه له استفزازات جعلته يخرج عن شعوره.

وأوضح أن زوجته شعرت بعدم قدرته على تمالك غضبه، فنزلت سريعاً من السيارة محاولةً تهدئته وأقسمت على عدم ركوبها السيارة قبل ركوبه، الأمر الذي تسبب في وقوع مناوشات بينهما استدعت نزول خالها لتهدئة الأجواء، لافتاً إلى أنه فوجئ في وقتٍ لاحق بانتشار مقطع الفيديو مصحوباً بمعلومات خاطئة عن اعتدائه على والديه رغم أن والده متوفى وأمه تسكن في الدمام.

ومن جانبه قال خال الزوجة ويدعى سعيد السالم أن محتوى الفيديو فهم بالخطأ، وأن الشاب “الحارثي” استفز وقت تصوير المقطع؛ بسبب ندمه من عدم حيازته جوال بكاميرا لتصوير ما جرى من استفزاز الرجل له، حسب “عكاظ”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق