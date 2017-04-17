19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مؤذن الحرم المكي يسبق الإمام بتكبيرة الإحرام.. وأكاديمي: على المأمومين إعادة الصلاة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الطائف سابقاً الدكتور محمد المسعودي، تعليقاً على واقعة استباق مؤذن المسجد الحرام بمكة المكرمة للإمام في تكبيرة الإحرام، أثناء صلاة العشاء قبل يومين، إنها تبطل صحة الصلاة.

وأشار المسعودي إلى أن الصلاة لا تصح في هذه الحالة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر”.

وأوضح أن الحكم هنا يستوي فيه المؤذن الذي كبّر قبل الإمام أو المأموم الذي كبّر قبل الإمام، مؤكداً أن عليهم إعادة الصلاة، ولو مضى عليها يوم أو شهر؛ لأن صلاتهم باطلة، وفقاً لصحيفة “عين اليوم”.

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تعليق واحد

  1. سعود بتاريخ

    لا معنى لما يقوم به ويردده المؤذن بعد تكبيرة الامام .. فهو يسبب تشويش للمصلين ولا حاجة له مع وجود مكبرات الصوت .. فيه نوع من التخلف

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