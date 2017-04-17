أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | مؤذن الحرم المكي يسبق الإمام بتكبيرة الإحرام.. وأكاديمي: على المأمومين إعادة الصلاة
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لا معنى لما يقوم به ويردده المؤذن بعد تكبيرة الامام .. فهو يسبب تشويش للمصلين ولا حاجة له مع وجود مكبرات الصوت .. فيه نوع من التخلف