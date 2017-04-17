صور | المنتخب السعودي في بطولة فزاع القارية المفتوحة للبوتشيا 2017

(أنحاء) – دبي :-
يشارك المنتخب السعودي للبوتشيا في بطولة فزاع القارية المفتوحة للبوتشيا 2017، التي انطلقت يوم أمس السبت في دبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها ويحتضن منافساتها نادي دبي للمعاقين بداية حتى 19 من شهر أبريل الجاري.
وستتنافس 10 دول في البطولة تتقدمها الإمارات، إلى جانب: أستراليا، الصين التيبت، هونغ كونغ، الهند، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الـكـويت، الـسعـودية ممثلة بنادي سواعد وتايلاند.
وسيكون التنافس بين منتخبات الدول المشاركة في سبع فئات مختلفة للفردي والزوجي والفرق، هي: بي سي 1 فردي، بي سي 2 فردي، بي سي 3 فردي، بي سي 4 فردي، بي سي 3 ثنائي، بي سي 4 ثنائي، بي سي 1 للفرق، وبي سي 2 للفرق.
وتعتبر رياضة البوتشيا واحدة من الرياضات التي تستدعي المهارة والتفكير الإدراكي، والهدف التمكن من تحريك أقصى عدد من كرات البوتشي إلى أقرب نقطة من الكرة الصغيرة، وهي تمثل تحدياً كبيراً لمن يعانون هذا النوع من الإعاقة، الذين يمارسونها ولو بوجود مساعدين معهم، وهي تسهم في تحرير قدراتهم وإبداعاتهم الكامنة داخلهم، وأعلي مستويات كفاءتهم البدنية والذهنية.
وقد بين رئيس بعثة منتخب المملكة العربية السعودية وأمين عام جمعية سواعد الأستاذ خالد آل عبيد أهمية مشاركتنا في هذه البطولة القارية بجموعه شابه وصغيرة في السن تحت العشرين عام حتي نكتسب الخبرة فكما يعلم الجميع أن أبنائنا في سواعد يعتبرون أول المشاركين في هذه اللعبة خارج المملكة وقد تم اعتمادها بمبادرة من سواعد حتي تساعد أشخاص ذوي الإعاقة الشديدة بالمملكة لإيجاد متنفس رياضي وإبداعي لهم يستطيعون من خلالها رفع مستوى القوة البدنية والذهنية لهم لذلك أقدم جزيل الشكر للجنة الباارلمنبية السعودية على مساعدتنا وتذليل الصعاب التي واجهتنا لأعتماد اللعبة دولياً واخص بالذكر رئيس اللجنة وأمينها العام وجميع فريق العمل ونتطلع بعون الله إلي أن نمثل المملكة غير تمثيل اليوم سوف يتقابل أبطالنا مع منتخب قوي وصاحب خبره في هذه اللعبه المنتخب التايلندي ولكن بعون الله سوف يكون لنا بصمة في بداية مشورنا الرياضي لهذه اللعبه.
الجدير بالذكر أن بعثة السعودية مكونه من 20 شخص عدد 10 من ذوي الاعاقات الحركية وعشرة اصحاء بينهم المدرب والطبيب والفنيين والإداريين كما حضر الاستعدادت رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد لذوي الاعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية الأستاذ فيصل بن عبدالله فؤاد الذي قدم كل التسهيلات للفريق السعودي حتي يظهرون بالمظهر المعتاد عن أبناء المملكة العربية السعودية وقال إن مجرد مشاركتنا واعتماد أسماء أبطالنا دولياً لهو شرف لجمعيتنا ولذوي الإعاقة الشديدة بالمملكة وقد حققنا المراد كمرحلة أولي وبأذن الله مع كثرة الاحتكاك والمشاركات سوف نكون في مراكز متقدمة ويكفينا شرف أن من يدير تدريب هؤلاء الأبطال من ذوي الإعاقة أنفسهم وهذا لم نشهده من قبل على مستوى العالم ونحن نقول لطالما كنت السعودية متميزه بأبنائها الذين يمثلون الوطن في الداخل والخارج كما شكر شركة الجبر (كيا ) على ثقتها بناء المملكة ممثلين الوطن في هذه اللعبة.