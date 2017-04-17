17 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مجموعة MBC توضح حقيقة تعيين مذيعات لتغطية الدوري السعودي

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت مجموعة MBC الإعلامية اليوم (الاثنين) عدم صحة الأنباء المتداولة حول اتجاهها نحو توظيف مذيعات في قنواتها الرياضية لتغطية مباريات وفعاليات الدوري السعودي.

وأشارت المجموعة على حسابها بـ “تويتر” إلى الخبر المتداول الذي يقول إنه سيتم تعيين مذيعات لتغطية الدوري السعودي قريبا، بالتأكيد: “يهمّنا أن نوضح أنه عار عن الصحة جملة وتفصيلا”.

يُذكر أن مصادر نقلت أن الناقل الرسمي للدوري بدأ في إجراء اختبارات لعدد من المذيعات من أجل المشاركة في تقديم بعض البرامج، متوقعة أن تبدأ مشاركة المرأة في تغطية الرياضة السعودية بدءاً من الموسم المقبل.

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