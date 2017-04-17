المنظمة العربية للسياحة تقيم حفل استقبال لوزيرة السياحة التونسية

(أنحاء) – جدة – عامر الهلابي : ــ
اقامت المنظمة العربية للسياحة البارحة الاحد ١٦ ابريل ٢٠١٧م حفل إستقبال لمعالي وزيرة السياحة التونسية السيدة سلمى اللومي بحضور معالي وزير السياحة في الجمهورية اليمنية الدكتور محمد قباطي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وذلك في خيمة السياحة العربية بجدة حيث أقيم حفل خطابي بدأ بالقران الكريم .
ثم القى معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد ال فهيد كلمة نقل خلالها تحيات صاحب السو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وترحيب سموه بأصحاب المعالي وزراء السياحة العرب ومشاركتهم في حفل تدشين ابها عاصمة السياحة العربية 2017 .
واكد ان القطاع السياحي يوفر اكثر 120 مليون وظيفة حتى نهاية 2017 بشكل مباشر واما الدعم غير المباشر للتوظيف فيتمثل فيما يقارب 283 مليون شخص يستفيد من قطاع السياحة أي وظيفة من كل 11 وظيفة في العالم وفي الدول العرلبية يساهم القطاع السياحي في التوظيف المباشر بما يقارب 10 ملايين شخص ويشكل ما نسبتة 12 في المئة من اجمالي الوظائف في الدول العربية .وابان ان احجم الاستثمارات للقطاع السياحي في الدول العربية من المتوقع ان يصل بنهاية عام 2020م الى 323 مليار دولار .
كما اكد معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة ان المنظمة تسعى بالتعاون مع وزارات وهيئات السياحة في العالم العربي الى تطوير وتنمية السياحة العربية البينية التي اصبحت الملاذ الاكثر أمنا والأثرى مردودا مضيفا ان المنظمة تسعى خلال الفترة القادمة على تنفيذ عدة برامج من شأنها دعم وتطوير مجال السياحة العلاجية خاصة مع الدول العربية التي تتميز بهذه الصناعة الكبرى مثل الجمهورية التونسية والتي لديها كافة الامكانيات المتاحة للاستفادة من هذا المجال الخصب حيث ان هذا القطاع السياحي الاسرع نموآ في مجال السياحة وتقدر تكلفة هذه الصناعة حول العالم حاليآ بحوالي 100 مليار دولار امريكي في العام ينفق منها العالم العربي 27 مليار دولار ومتوقع ان تصل الى 145 مليار دولار في العام 2022م سينفق منها العالم العربي في حدود 35 مليار دولار.