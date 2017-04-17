17 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»اتفاقية شراكة بتحالف سعودي كوري لإنشاء مصنع في مجمع “بلاسكيم” في الجبيل
﻿

اتفاقية شراكة بتحالف سعودي كوري لإنشاء مصنع في مجمع “بلاسكيم” في الجبيل

بتاريخ اقتصاد

(أنحاء) – الرياض : ــ

أبرمت شركة ميدان الصناعة للتطوير والاستثمار الصناعي (ميدان الصناعة) وشركة مجموعة أحمد قاسم العمودي وشركاه المحدودة وشركة (SFC) المحدودة -وهي شركة تقنية كورية جنوبية -اتفاقية شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج مواد “السيرفاكتانتس” (surfactants)، وهي مواد كيميائية متخصصة تدخل في تصنيع المنظّفات وغيرها من المنتجات والصناعات.

إلى ذلك صرّح رئيس مجلس إدارة شركة “ميدان الصناعة” المهندس عبد الرحمن السويلم: ” لقد تم تأسيس هذا التحالف ليواكب رؤية المملكة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع المخطط إنشاؤه أربعين ألف طن متريّ وتبلغ القيمة التقريبية الاجمالية للمشروع مائة وتسعة وثمانين مليون ريالاً سعوديا.”

وسيتم بموجب الاتفاقية إنشاء شركة جديدة باسم “شركة خامات المنظّفات للصناعة المحدودة” (SDC) في مجمع (بلاسكيم) المجاور لشركة (صدارة للكيميائيات) في مدينة الجبيل الصناعية الثانية والذي يتم حالياً تطويره بالشراكة مع  الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وتأتي هذه الاتفاقية عقب توقيع اتفاقية بين شركاء التحالف وشركة “صدارة” سابقاً لتوريد المصنع بالمواد الخام اللازمة، وتقوم “صدارة” بموجبها بتوريد مادتي الإثيلين أوكسايد (EO) والبروبيلين أوكسايد (PO) إلى المشروع الجديد عبر خط أنابيب خاص تنشئه (صدارة).

ويعتبر المشروع أول مشروع على مستوى المنطقة يستخدم التقنية المتطورة لشركة (SFC) الكورية، حيث ستُستخدم تلك التقنيات والمواد الخام المحلية المورّدة من (صدارة) لمنح قيمة مضافة في السوق المحلية من حيث تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص وظيفية للمواطنين عبر طرح منتجات جديدة بأسعار تنافسية للعملاء المحليين والإقليميين.

وأشار الأستاذ عبدالله أحمد العمودي رئيس شركة (أحمد قاسم العمودي المحدودة) إلى أن “المشروع الجديد سيكون قادراً بإذن الله على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي من منشّطات السطوح لمختلف الصناعات. ونود هنا أن نتقدم بخالص الشكر إلى الأخوة في شركة (صدارة) والهيئة الملكية للجبيل وينبع على دعمهم الكبير لإتمام هذه الاتفاقيات وجهودهم الكبيرة في تطوير مجمّع (بلاسكيم).”

من جهته صرّح الرئيس التنفيذي لشركة (SFC) السيد هونغ جونكو: “هذا المشروع المشترك يمثل فرصةً مهمة لنا ولشركائنا السعوديين، حيث إننا بصدد إنشاء مصنع فائق التطوّر تقنياً وعالي الكفاءة من حيث التكلفة يوظّف المعرفة التقنية لدينا لنخلق قيمة مضافة للمملكة. وقد بدأت أعمال المشروع بالفعل حيث يعكف كبار المهندسين لدينا على تحضير التصاميم النهائية تمهيداً لمرحلة إنشاء للمصنع الجديد.”

وتعليقاً على الإنجاز، أفاد المهندس/ محمد العزاز، مدير تطوير الصناعات الكيميائية والتحويلية في شركة (صدارة): “تعدّ هذه الاتفاقية إنجازاً مهماً لمجمع (بلاسكيم) ومؤشراً على قربنا من تتويج جهودنا الحثيثة على مدى السنة الماضية. وسيكون مشروع (SDC) من أوائل المشاريع التي ستشيد في مجمع (بلاسكيم)، ما يجعله من المشاريع الرائدة في تطوير الصناعات التحويلية وفق رؤية المملكة 2030، ونحن ماضون في القيام بدور فاعل في هذا الجانب ونتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات مع (SDC) بإذن الله.”

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق