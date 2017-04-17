17 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأرصاد تحذر من استمرار الرياح المثيرة للأتربة على الرياض حتى الـ10 من صباح الغد

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الاثنين، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى 2 كم على منطقة الرياض، وذلك بدءاً من الساعة 09.40 مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ الثلاثاء.

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