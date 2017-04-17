17 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أشجان هندي في أمسية شعرية بأدبي جدة

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – جدة : ــ

ينظم منتدى عبقر الشعري بنادي جدة الأدبي غدٍ الثلاثاء أمسية شعرية ، تقدّمها الشاعرة الدكتورة أشجان هندي ويدير الامسية الشاعر الدكتور يحي الزبيدي عضو منتدى عبقر الشعري.

ودعا النادي المهتمين بالشأن الثقافي إلى حضور الأمسية ، وإثراؤها بالمشاركات.

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