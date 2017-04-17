أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“هيئة الاتصالات” توضح حقيقة دخول مقدم خدمة اتصالات جديد في السوق السعودي
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