17 أبريل 2017 مـ / موافق 20 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“هيئة الاتصالات” توضح حقيقة دخول مقدم خدمة اتصالات جديد في السوق السعودي

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عدن صحة ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام بشأن تصريح الدكتور عبدالعزيز الرويس محافظ الهيئة خلال لقائه بغرفة “الشرقية” حول دخول مقدم خدمة جديد للسوق السعودي، وعن مؤسسة البريد.

وأصدرت الهيئة بياناً اليوم الاثنين أوضحت من خلاله أن ما صرح به هو أن الهيئة تدرس طلب إحدى شركات الاتصالات المحلية المؤهلة للحصول على الترخيص الموحد من الهيئة، نافية دخول مقدم خدمة اتصالات جديد إلى السوق.

أما فيما يتعلق بمؤسسة البريد فإن محافظ الهيئة ذكر أن من ضمن التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تأخر تحول البريد إلى المنافسة والتشغيل التجاري، وليس ضعف مؤسسة البريد، كما ذُكر في وسائل الإعلام تلك.

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