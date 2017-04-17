17 أبريل 2017 مـ / موافق 21 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الداخلية المصرية تكشف تمويل إيران لخلايا الإخوان الإرهابية داخل مصر بالأسلحة

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت وزارة الداخلية المصرية من خلال بيان أصدرته مساء الأحد عن اكتشاف خلية إرهابية كبيرة تابعة للإخوان في عدة محافظات مصرية إضافة لمخازن سلاح و متفجرات بمزرعتين بالبحيرة والإسكندرية، واكتشاف أسلحة إيرانية كتب عليها صنع في إيران .

كما أعلنت الداخلية المصرية عن ضبط مادة تسمي سي دي ركس شديدة الانفجار وتستخدم في تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرة و ألغام أرضية مضادة للأفراد مدون عليها عبارات باللغة الفارسية، وقنابل يدوية.

وكشف مصدر أمني أن الأسلحة التي عثر عليها هي إيرانية الصنع بالفعل؛ وهو ما يؤكد على وجود علاقة وارتباط وثيق بجماعة الإخوان وخلاياها الإرهابية بإيران؛ حيث تزودهم إيران بالسلاح ويقوم بتمويله وسداد قيمته التنظيم الدولي للإخوان؛ ويتفاوض عليه قيادات الجماعة في الخارج فيما يقوم عناصر الإخوان بالداخل باستلام السلاح وتخزينه وتنفيذ العمليات به.

وأوضح البيان أن الأسلحة الإيرانية التي ضبطت في مزرعة البحيرة تستخدم في تفجير المركبات والدوريات الأمنية وتصنيع العبوات المتفجرة والأحزمة الناسفة وهو ما يؤكد ضلوع إيران في تنفيذ الكثير من التعليمات الإرهابية الأخيرة في مصر.

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