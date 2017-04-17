17 أبريل 2017 مـ / موافق 21 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مروة سالم ترتدي قميص “الاتحاد” وتعلِن ترشحها لرئاسة النادي

بتاريخ ثقافة وفنون ،رياضة ،شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت الإعلامية مروة سالم عبر حسابها الشخصي بـ “تويتر” ترشحها لرئاسة نادي الإتحاد السعودي حيث غردت قائلة: “من هذا المنبر أعلن ترشحي لرئاسة نادي الاتحاد”.

وعلق أغلب متابعيها بتأييدها لرئاسة النادي الذي يمر بصعوبات في الفترة الحالية، فيما عارض آخرون قائلين إن للاتحاد رجالات هم الأولى بذلك .

يذكر أن المذيعة كانت قد نشرت صورتها وهي ترتدي قميص النادي قبل أن تعلن عن ترشحها.

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