مروة سالم ترتدي قميص “الاتحاد” وتعلِن ترشحها لرئاسة النادي

(أنحاء) – متابعات : ــ
أعلنت الإعلامية مروة سالم عبر حسابها الشخصي بـ “تويتر” ترشحها لرئاسة نادي الإتحاد السعودي حيث غردت قائلة: “من هذا المنبر أعلن ترشحي لرئاسة نادي الاتحاد”.
وعلق أغلب متابعيها بتأييدها لرئاسة النادي الذي يمر بصعوبات في الفترة الحالية، فيما عارض آخرون قائلين إن للاتحاد رجالات هم الأولى بذلك .
يذكر أن المذيعة كانت قد نشرت صورتها وهي ترتدي قميص النادي قبل أن تعلن عن ترشحها.
من هذا المنبر اعلن ترشحي لرئاسة نادي الاتحاد.
— مروة سالم (@MarwaSB) April 17, 2017
#NewProfilePic pic.twitter.com/BWAGEGCN52
— مروة سالم (@MarwaSB) April 17, 2017