17 أبريل 2017 مـ / موافق 21 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“البيئة” تتوعد مخالفي نظام الرفق بالحيوان.. وتدعو للإبلاغ عنهم

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، للإبلاغ عن المخالفين لنظام الرفق بالحيوان، وتوعدت بالقبض عليهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، لإيقاع العقوبة بحقهم، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن المسيئين للحيوان.

وأكدت مديرة قسم الرفق بالحيوان بالوزارة، سارة الفهاد، أن الرفق بالحيوان مطلب ديني، تؤكده العديد من النصوص الشرعية.

وشددت الفهاد على أهمية دور المجتمع في تحقيق تطبيق هذا النظام، بالرقابة على المخالفين، وتوعية الأبناء والأطفال بأهمية الرفق بالحيوان، والحرص على التعامل معه بالطريقة الصحيحة.

 مشيرة إلى أن الوزارة تقوم دوريًا بمراقبة المحلات المختصة، والتأكد من التزامها بتوفير البيئة اللازمة للحيوانات، وأن الوزارة أوقعت مؤخرًا عددًا من المخالفات في هذا الشأن، ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن الإساءات إلى الحيوانات بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 800247000، مؤكدةً أن جميع المعلومات التي تؤخذ عبر هاتف الوزارة سرية وضرورية للتعامل مع القضايا بجدية.

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