17 أبريل 2017 مـ / موافق 21 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مشاهد مروّعة.. تيار جارف يُغرق حافلة تلاميذ في كازاخستان

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