18 أبريل 2017 مـ / موافق 21 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الخبر تقبض على “باتمان” و”سبايدرمان”.. وتحيلهما لهيئة التحقيق والادعاء

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

ألقت الشرطة في محافظة الخُبر القبض على شخصين انتحلا شخصيتي “باتمان” و”سبايدرمان” الخياليتين اللذين قاما باستعراضات في عدة مواقع بالمحافظة.

وأوضحت مصادر أن فرق البحث والتحري في شرطة الخُبر تعرفت على الشابين اللذين تخفيا وراء شخصيتي “باتمان” و”سبايدرمان”، ونفذا فقرات استعراضية في حديقة الحزام الأخضر، وفي الشوارع العامة بمدينة الخُبر.

كما أشارت المصادر إلى أن الشابين أُحضرا إلى مركز الشرطة، قبل إحالتهما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاتهامهما بالإخلال بالآداب العامة، وفقاً لصحيفة “عين اليوم”.

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