فيديو | تركيب أرضية ملعب خليفة الدولي في قطر خلال 13 ساعة

(أنحاء) – متابعات :-
حققت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر رقمًا قياسيًا في زمن تركيب العشبة الخضراء في أرضية ملعب خليفة الدولي.
حيث تمكن الفريق المسؤول عن العمل من فرش الأرضية العشبية الجديدة في استاد خليفة الدولي، في زمن قياسي عالمي قدره 13 ساعة و30 دقيقة، ضمن أعمال الإنشاءات التي تجري بالملعب.
وأظهر مقطع فيديو جميع مراحل العمل من البداية إلى النهاية، والتي بدأت صباحًا، واستمرت حتى ساعة متأخرة ليلًا، وشارك فيها مهندسون وأخصائيو زراعة وري، وعمال نقل، وآلات جر، وماكينات زراعية عديدة، حتى انتهى العمل بتسجيل الرقم القياسي.
يُذكر أن قطر تستعد بالتجهيزات لتنظيم كأس العالم 2022، وتعمل على بناء وتطوير عدد من الملاعب لتليق بالمناسبة الكروية الكبرى.
🏅A new world record in returfing Khalifa International Stadium pic.twitter.com/aSZCxZdrxk
— Road to 2022 (@roadto2022) April 17, 2017