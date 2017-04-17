صور | شاهد كيف كانت الحياة في لندن خلال ثلاثينيات القرن الماضي

(أنحاء) – متابعات :-
أوضحت بعض الصور كيف بدت الحياة في العاصمة البريطانية “لندن” خلال حقبة الثلاثينيات من القرن العشرين، من عربات تجرها الخيول إلى شوارع تكاد تخلو من السيارات.
وسلطت الصور التي برزت في تقرير نشره “ميل أونلاين” العديد من مظاهر الحياة في العاصمة البريطانية مثل عملية نقل برج الساعة من أحد الشوارع التي تعج بالعربات التي تجرها الخيول.
وظهر أيضا شوارع شهيرة في أيامنا الحالية في لندن مثل “بيكاديلي” و”كوفنت جاردن”، واشتهرت العاصمة البريطانية بكثير من الأنشطة الترفيهية والصناعية كما اعتبرت معلما سياحيا في أوروبا والعالم.
ولا تزال بعض أسماء الشوارع في لندن كما هي، ولكن البعض الآخر منها تغير اسمه، وفي حقبة الثلاثينيات، شهدت المدينة عملية تحول إلى الشوارع المضاءة بالكهرباء، حسب موقع “أرقام”.
وتحتفظ لندن برونقها وعراقتها التاريخية حتى الآن، وزادت حركة السياحية بها نتيجة تراجع قيمة الجنيه الإسترليني في أعقاب التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.