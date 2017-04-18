أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“العمل” تعلق على إعلان فندق بالمدينة المنورة عن توفر وظائف للمطلقات والأرامل فقط
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