18 أبريل 2017 مـ / موافق 21 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” تعلق على إعلان فندق بالمدينة المنورة عن توفر وظائف للمطلقات والأرامل فقط

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

علّق مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة علي الغامدي، على نشر أحد الفنادق بالمدينة إعلاناً عن توفر وظائف للنساء واشتراطه أن تكون المتقدمة للوظيفة مطلقة أو أرملة فقط.

وأبدى الغامدي استغرابه من ردود الفعل الغاضبة على الإعلان، مشيراً وفقاً لـ”عين اليوم” إلى أن هذه الفئة تستحق الاهتمام والأولوية في التوظيف، وهي بادرة يشكر الفندق عليها ولا تحسب عليه.

وأكد أنه ليس هناك ما يمنع من توظيف المطلقة أو الأرملة إذا كان العمل يناسبها سواء كانت متعلمة أو غير متعلمة وليس لها عمل آخر، نافياً في الوقت نفسه تقديم الوزارة دعماً للمنشآت التي توظف تلك الفئة.

وأوضح الغامدي أن توظيف المطلقات والأرامل لا يدخل ضمن نسب التوطين في المنشآت الخاص باحتساب نقاط توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أنه لا توجد ميزة لتوظيف تلك الفئات وهو أمر خاص بصاحب العمل ولا دخل للوزارة به.

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