صور | إسبانيا تنوي إعادة افتتاح أخطر طريق في العالم بعد 14 عاما من إغلاقه

(أنحاء) – متابعات : ــ
تستعد الحكومة الإسبانية لافتتاح طريق “كامينيتو دل راي” – الذي يعني “طريق الملك” – الأخطر على مستوى العالم بحلول الصيف المقبل، وذلك بعد أربعة عشر عاما على إغلاقه، وسوف يكون متاحا لهواة المغامرات وتسلق الأماكن الخطرة.
وكان الطريق قد أغلق منذ عام 2001 حتى 2015 بعد أن لقي خمسة سائحين مصرعهم في أعقاب السقوط من أعلى الممشى.
ويتيح “كامينيتو دل راي” للسائحين الاستمتاع بإطلالات رائعة مثل المنصة الزجاجية الخاصة التي يمكن النظر إليها من أعلى، وأعيد افتتاحه في مارس/آذار 2015 للمسؤولين والمهندسين من أجل تحسين معايير الأمان به.
ومع ذلك، لا يزال خبراء يحذرون الأشخاص الذين يعانون من الهلع من الأماكن المرتفعة من السير على “كامينيتو دل راي” حيث أن الطريق ضيق للغاية ويحتاج لقدرات بدنية خاصة لعبوره.
وأتاحت إسبانيا التذاكر لعبور هذا الطريق الآن بالفعل حيث يقدر سعر الواحدة 10 يورو (حوالي 11 دولارا) ويجب شرائها مسبقا.