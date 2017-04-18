18 أبريل 2017 مـ / موافق 21 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شكوك بشأن 2.5 مليون صوت في الاستفتاء التركي

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات : ــ

قالت عضو من بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا، النمساوية أليف كورون، لراديو هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية اليوم الثلاثاء إن “المخالفات كان يمكن أن تغير نتيجة الاستفتاء التركي الذي أجري أول أمس الأحد، وانتهى بفوز بفارق ضئيل لصالح تأييد التعديلات الدستورية التي تمنح سلطات أوسع لرئيس البلاد”.

وقالت كورون وهي عضو أيضاً في البرلمان النمساوي “ثمة شكوك بأن من المحتمل أن يكون هناك تلاعب فيما يصل إلى 2.5 مليون صوت”.

وأضافت “هذا يتعلق بأن القانون يسمح فقط باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع الرسمية، ولكن أعلى سلطة انتخابية في البلاد قررت، وهو ما يعد مخالفاً للقانون، السماح بالمظاريف التي لا تحمل الختم الرسمي”.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتقادات للاستفتاء. 

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