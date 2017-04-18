18 أبريل 2017 مـ / موافق 21 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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زعيم كوريا الشمالية يتضامن مع بشار الأسد ضد الضربة الأمريكية

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

ذكرت وكالة وسائل الإعلام الكورية الشمالية، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أدان الولايات المتحدة اليوم الإثنين لقيامها بهجوم صاروخي على سوريا في رسالة بعث بها إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وفقاً لما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت الرسالة التي تحتفل بالذكرى الـ71 لاستقلال سوريا من فرنسا، والتي بثتها وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة، أن كيم اغتنم هذه المناسبة لاتهام الولايات المتحدة لقيامها بعمل غزو متهور على سوريا، وأعرب كيم في الرسالة عن “دعمه وتضامنه القويين لتحقيق العدالة التي تتمسك بها الحكومة والشعب السوري”.

وفي 7 أبريل(نيسان) الجاري، شنت الولايات المتحدة ضربة صاروخية في سوريا رداً على استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية، وكانت الضربة التي استهدفت قاعدة جوية لنظام الأسد قد أثارت كوريا الشمالية، إلا أن رسالة اليوم إلى الرئيس السوري هي المرة الأولى التي ينتقد فيها كيم شخصياً الولايات المتحدة.

وقد أكدت كوريا الشمالية وسوريا مجدداً الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بينهما في تبادلاتهما الأخيرة لرسائل التهنئة بمناسبة الذكرى السنوية الرئيسية حيث أن الضربة الأخيرة أثارت قلق البلدين.

وقد بعث الأسد برسالتي تهنئة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأسبوع الماضي بمناسبة عيد ميلاد المؤسس الوطني كيم إيل سونغ الـ 105 والذكرى الخامسة لانتخابات الزعيم الحالي إلى أرفع المناصب، وأعقبت الرسائل السورية برقية مماثلة من كيم جونغ-أون أرسلت إلى الرئيس السوري الخميس الماضي بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس حزب البعث الحاكم هناك.

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