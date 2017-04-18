18 أبريل 2017 مـ / موافق 21 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | ملك الأردن يشارك في تدريب عسكري بالذخيرة الحية

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

نشرت صفحة الديوان الملكي الأردني مقطع فيديو يظهر مشاركة العاهل الأردني الملك عبد الثاني في تدريب عسكري بالذخيرة الحية.

وأظهر المقطع الملك عبد الله داخل التدريب وهو ينزل من حاملة جند حاملا سلاحه وسط إطلاق نار كثيف، ويقود مجموعة من المقاتلين لاقتحام إحدى البؤر، كما أظهر الفيديو، الملك عبد الله عقب التدريب وهو يجلس مع عناصر الجيش الأردني.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو بكثافة، معربين عن تقديرهم لمشاركة الملك لجنوده بالميدان.

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