18 أبريل 2017 مـ / موافق 21 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قوات التحالف تعترض 4 صواريخ باليستية.. وتقصف مواقع في صنعاء

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

اعترضت منظومة الدفاع الصاروخي التابعة لقوات التحالف العربي 4 صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح مساء الاثنين باتجاه مدينة المخا الساحلية غربي اليمن ، حيث تم تدميرها وإسقاطها دون وقوع أضرار .

كما قصف طيران التحالف العربي مواقع الفرقة الأولى التي تسيطر عليها ميلشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء ، وقصف الجيش اليمني يقصف مواقع الانقلابيين في أحياء الستين والرباط وهائل وحدة بصنعاء، حسب “العربية نت”.

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