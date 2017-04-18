الرئيس المصري يستقبل “عمار الحكيم” زعيم الأغلبيه بالبرلمان العراقي

(أنحاء) – القاهرة – رانيا عوض :-
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، صباح اليوم بقصر الاتحادية السيد عمار الحكيم زعيم الاغلبيه بالبرلمان العراقي خلال جولة وفد التحالف الوطني العراقي العربية.
وقال عمار الحكيم أنه خلال لقاء الرئيس المصري كان الهمّ العربي حاضرا في اللقاء والعلاقات الثنائية بين العراق ومصر وسبل تطويرها ، وبناء تحالف إستراتيجي بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية بما يخدم مصالح الشعب العراقي والمصري.
وأضاف الحكيم أنه تم استعراض تطورات الحرب على داعش حيث أشاد الرئيس السيسي بجهود العراق وتضحيات أبناء شعبه في محاربة الإرهاب والانتصارات التي تتحقق في هذا المجال.
وتابع: “تم التأكيد أيضاً على دعم العراق ووحدته ومساره الديمقراطي واحترام سيادته ، كما أن مستقبل العراق ما بعد داعش كان حاضرا بقوة في اللقاء والتأكيد على أن مشروع التسوية الوطنية مشروع كبير ويستحق الدعم ، كما بحثنا ملفات إعمار المدن المحررة وإعادة النازحين”.