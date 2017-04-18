18 أبريل 2017 مـ / موافق 21 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عادل عزت يعلن بدء تجربة تقنية الفيديو المساعدة للحكام

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء اعتماد تقنية الفيديو لمساعدة الحكام من خلال استخدام التكنولوجيا بداية من الموسم الرياضي المقبل.

وكشف الاتحاد السعودي من خلال حسابه عبر تويتر:” في مؤتمر صحفي.. سعادة رئيس الاتحاد عادل بن محمد عزت يعلن عن بدء تجربة تقنية الفيديو المساعدة للحكام بدءًا من الموسم المقبل 2017-2018 “.

وتواجد في المؤتمر الصحفي رئيس دائرة التحكيم مارك كلاتنبيرج من أجل الحديث عن دور تفنية الفيديو في تطوير التحكيم السعودي.

وكانت تقنية الفيديو قد استخدمت للمرة الأولى في لقاء ودي بين فرنسا وايطاليا ومن ثم في لقاء آخر بين ألمانيا وايطاليا في العام الماضي وكذلك في كأس العالم للأندية في ديسمبر2016.

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