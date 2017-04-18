18 أبريل 2017 مـ / موافق 21 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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2,703 مليون ريال أرباح صافية حققها البنك الأهلي للربع الأول من عام 2017

بتاريخ اقتصاد

(أنحاء) – الرياض : ــ

أعلن البنك الأهلي التجاري عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي البنك خلال الربع الأول من عام 2017م حيث بلغت 2,703 مليون ريال مقابل 2,631 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 2.7%. ومقابل صافي ربح للربع السابق 2,287 مليون ريال وذلك بارتفاع قدره 18.2%.

وقد أوضح الأستاذ منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك أن إجمالي الدخل قد بلغ 4,860 مليون ريال مقابل 4,724 مليون ريال وبنسبة ارتفاع 2.9%. وقد بلغت العمولات الخاصة 3,360 مليون ريال مقابل 3,436 مليون ريال وبنسبة انخفاض 2.2%، كما ارتفع الدخل من تحويل العملات الأجنبية بنسبة 17.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأضاف  الميمان أن موجودات البنك قد  بلغت 449 مليار ريال مقابل 452 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق. كمابلغ إجمالي حقوق المساهمين بدون حقوق الأقلية 61 مليار ريال مقابل 57 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 6.5%، وبلغ ربح السهم الواحد 1.35 ريال مقابل 1.32 ريال للفترة نفسها من العام السابق.

وقد انخفضت محفظة التمويل والسلف إلى 254 مليار مقابل 265 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت ودائع العملاء 314 مليار ريال مقابل 326 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

واختتم الميمان حديثه بالإعراب عن شكره وتقديره لعملاء البنك ومساهميه الذين وضعوا ثقتهم في البنك ومجلس إدارته وموظفيه على ما قدموه من جهد ودعم متواصل لتحقيق هذه النتائج.

منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك

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