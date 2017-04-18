صور | محافظ ينبع يكرم الصقور السعودية المشاركين بالتسنيدة

(أنحاء) – ينبع :-
كرم محافظ ينبع رئيس مجلس التنمية السياحية المهندس مساعد بن يحيى السليم فريق الصقور السعودية وذلك اثناء استقباله لهم بمكتبه صباح اليوم ، بحضور أمين مجلس التنمية السياحية سامر العنيني ومدير أعلى الاتصال والإعلام بشركة سابك محمد الذهبي.
وعبر السليم عن سعادته بمشاركة الصقور السعودية بعروض جوية بمحافظة ينبع لأول مرة منذ سنوات وقال إن هذه المشاركة لها أهمية كبيرة لأهالي محافظة ينبع ليشاهدوا تميز الطيارين السعوديين ويشعروا بالفخر والعزة بالقوات الجوية، وأضاف: “اشعر بالفخر بمشاهدة الصقور السعودية وهي تؤدي عروض جوية رائعه”، مضيفا أن الطيارين السعوديين متميزين دائما مشيدا بمشاركتهم الناجحة في فعاليات التسنيدة.
من جهته قال المقدم طيار موسى بن يحيى الفيفي قائد الصقور: “إننا نفخر ونعتز بمشاركاتنا في المناسبات والفعاليات الوطنية”، مشيرا إلى أنهم سعداء بزيارة ينبع وتقديم عروضهم الجوية بعد عشرين عاما .
وثمن أمين مجلس التنمية السياحية مدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع سامر العنيني مشاركة الصقور السعودية في التسنيدة لهذا العام مشيرا إلى أن مشاركتهم من أهم الفعاليات التي أدرجت في التسنيدة وذلك لما لها من مشاعر فخر بقواتنا الجوية بالإضافة للمتعة التي تضفيها العروض الجوية الرائعة لأهالي ينبع وزوارها.
وفي ذات السياق قدم مدير أعلى الاتصال والإعلام بشركة سابك محمد الذهبي الدعوة لفريق الصقور السعودية لزيارة المصانع بينبع الصناعية والاطلاع على مراحل الإنتاج مشيدا بالمشاركة المتميزة للفريق بفعاليات التسنيدة لهذا العام مؤكدا حرص سابك على المشاركة في كل الفعاليات والمناسبات الوطنية.
وفي ختام اللقاء كرم محافظ ينبع رئيس مجلس التنمية السياحية فريق الصقور السعودية بشهادات تكريمية ودرع تذكاري كما أهدى فريق الصقور درع تذكاري لمحافظ ينبع .