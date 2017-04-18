صور | “التجارة” تضبط زيوت مجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلكين

(أنحاء) – متابعات :-
داهمت وزارة التجارة بالتعاون مع الحملة الأمنية استراحة بحي السلي في الرياض وضبطت عمالة خزنوا 240 ألف لتر زيت مجهول المصدر في 3 خزانات لتجهيزها وبيعها للمستهلكين.
وأوضحت الوزارة أنها عثرت بالموقع على 200 ألف ريال وشيكات موقعة وبطاقات صراف آلي ومستندات تحمل شبهة تستر تجاري.
كما أشارت إلى أنه تم تسليم العمالة والقائمين على الاستراحة للجهات الأمنية لاستكمال إجراءان إيقاع العقوبات عليهم .
يذكر أن العقوبات التي نص عليها النظام لهذه المخالفات تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري والتشهير بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.