18 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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البرلمان التركي يصادق على تمديد حالة الطوارئ حتى 19 يوليو

بتاريخ أنحاء العالم

أنقرة – أ ف ب : ــ

صادق البرلمان التركي اليوم الثلاثاء على تمديد حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد قبل تسعة أشهر بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، لمدة ثلاثة أشهر حتى 19 يوليو، بحسب الإعلام الرسمي.

واعتقلت السلطات التركية نحو 47 ألف شخص أثناء فرض حالة الطوارئ التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016.

واعتبر قرار البرلمان أمراً روتينياً بعد أن دعمت الحكومة هذه الخطوة الاثنين بعد يوم من الاستفتاء الذي منح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات إضافية.

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