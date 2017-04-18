18 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمير الكويت يعزي خادم الحرمين في استشهاد عسكريين سعوديين بمأرب

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – وكالات :-

بعث صاحب السمو امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا سقوط طائرة عمودية تابعة للقوات المسلحة السعودية المشاركة ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب والذي اسفر عن استشهاد اثنى عشر عسكريا من القوات المسلحة السعودية وهم يؤدون واجبهم الوطني سائلا المولى تعالى ان يتغمد شهداء هذا الحادث المؤسف بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن ينزلهم منازل الشهداء ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد اثنى عشر عسكريا من القوات المسلحة السعودية المشاركة ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.

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