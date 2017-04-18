18 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أسرة قتيل آسيوي تقبل شفاعة أمير القصيم.. وتعفو عن سعودي قتل ابنهم

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قبلت أسرة قتيل من جنسية آسيوية شفاعة أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، وعفت عن مواطن سعودي قتل ابنهم.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة إصلاح ذات البين بمنطقة القصيم، راشد الشلاش أن أسرة القتيل الآسيوي تنازلت عن حقها بالقصاص من المواطن ترحيب الخياري، الذي وُجهت إليه تهمة القتل بعد دخوله في شجار مع القتيل داخل محل تجاري في حي الشقة بمدينة بريدة.

وأكد الشلاش، بحسب “عكاظ”، أن اللجنة التقت اليوم (الثلاثاء) بالمواطن داخل السجن، وأبلغته بقبول ذوي القتيل شفاعة أمير المنطقة، لافتاً إلى أن اللجنة أنهت كذلك إجراءات قبول العفو.

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