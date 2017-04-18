ترامب وزوجته يحتفلان مع الأطفال بعيد الفصح داخل البيت الأبيض

(أنحاء) – وكالات :-
أطلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زوجته ميلانيا وابنهما بارون (11 عاماً)، الاثنين، أول مسابقة للبحث عن بيض عيد الفصح في عهد الرئيس الجديد، وهي من التقاليد القديمة السارية في البيت الأبيض، شارك فيها آلاف الأطفال برفقة أهلهم.
وقال ترامب من شرفة البيت الأبيض، المطلة على الحديقة الجنوبية للدارة الرئاسية في قلب واشنطن: “إنها المسابقة رقم 139 للبحث عن بيض عيد الفصح، نعم رقم 139!”.
وكان الرئيس برفقة أرنب عملاق وهو من رموز عيد الفصح.
وأشار: “سنصبح أمة أقوى من أي وقت مضى ونحن نسير على الطريق الصحيح”، قبل أن يتمنى “فصحاً مجيداً” للجمع المحتشد في الحديقة.
وشارك ترامب مع زوجته لفترة وجيزة في هذه الفعاليات الاحتفالية إلى جانب الأطفال.
وقد أطلقت مسابقة البحث عن بيض عيد الفحص في البيت الأبيض سنة 1878 في عهد الرئيس، رذرفورد بي هايز، وأصبحت من التقاليد السائدة في العاصمة الفيدرالية.