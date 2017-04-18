18 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إحمرار الشاشة.. أولى الشكاوى من هواتف جالكسي إس 8

بتاريخ التكنولوجيا

(أنحاء) – وكالات :-

بدأت أولى دفعات هاتف سامسونج الرائد جالكسي إس 8 تصل للمستخدمين الذين اشتروه عبر الطلب المسبق، ومعها مشكلة في الشاشة، حيث تظهر بعض الهواتف احمرار طفيف في الشاشة.

وظهرت هذه المشكلة في بعض هواتف جالكسي إس 8 التي تم شحنها إلى كوريا الجنوبية، ولم يتم إصلاحها من خلال تعديل إعدادات تصحيح الألوان.

وبالتواصل مع سامسونج نفت أن تكون مشكلة مرتبطة بالجودة حيث يمكن تصحيحها من خلال الهاتف نفسه.

وأضافت أنه لو استمرت ألوان الشاشة تظهر طبقة حمراء شفافة فوقها فيمكنهم استبدالها من مراكز الخدمة.

وبحسب الخبراء فإن سبب هذه المشكلة قد يكون لإعتماد سامسونج على شاشات أموليد تم تعديلها لتقوية اللون الأحمر تحديداً، بالتالي طغى على الشاشة كطبقة شفافية.

وتستخدم شاشات OLED نوعين من البكسلات وهي (الأخضر المحمر، الأزرق المحمر) مقارنة مع شاشات LCD التي تستخدم ثلاثة ألوان للبكسلات وهي ( الأحمر، الأخضر، الأزرق) وهذا يؤدي إلى مشكلة في توازن الألوان في شاشات OLED.

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