18 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مشاجرة جماعية بين عشرات من طلاب مدرسة متوسطة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصد دخول عدد من طلاب إحدى المدارس المتوسطة في مضاربة جماعية، وتجمهر عشرات منهم أمام المدرسة، بعد انتهاء اليوم الدراسي.

ووثق المقطع تأثر الحركة المرورية أمام المدرسة بفعل المضاربة؛ حيث أدى تجمهر الطلاب وتجمعهم إلى توقف السيارات في طابور طويل في الشارع.

كما وثق المقطع تدخل بعض أولياء أمور الطلاب الموجودين في الموقع لمحاولة فض المشاجرة، ولم ترد أي معلومات عن مكان المدرسة أو سبب نشوب المضاربة بين الطلاب.

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