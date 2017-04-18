18 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | تجربة توضح متانة بطارية جوال سامسونج “جالاكسي إس 8”

بتاريخ التكنولوجيا ،فيديو

(أنحاء) – وكالات :-

في يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت شركة “سامسونج” أن عملية فحصها لسلامة البطارية سوف تمر بـ 8 مراحل، مؤكدة في ذلك الوقت على أن الفحص لن يقتصر فقط على إخضاع بطاريات الجوال لاختبارات وفحوصات شديدة، بل سوف يشمل أيضاً فحصا بالأشعة السينية وفحصا بشريا.

 وفي فيديو نشرته مؤخراً قناة “What’s Inside” على موقع يوتيوب، بدا أن بطارية جوال “جالاكسي إس 8” لن تتعرض للتلف أو الانفجار، حتى إذا تم طعنها بسكين، وذلك ووفقاً تقرير نشره الموقع الأمريكي التقني “مشابل”.

 وتقوم قناة “What’s Inside” عادة بقطع المنتجات إلى نصفين لرؤية ما بداخلها، وبمساعدة قناة أخرى على موقع يوتيوب تسمى “JerryRigEverything”، تم نزع الغلاف الزجاجي الخارجي للجوال، قبل أن يتم شق الزجاج من الناحية الأمامية باستخدام دريميل، واستمر القطع حتى الناحية الخلفية من الجوال حيث توجد البطارية.

 احتك الدريميل بالجزء الخلفي من بطارية الليثيوم أيون، ليتصاعد الشرر واللهب منها بعد ثقبها، ولكن يبدو أن أحد الأشخاص في “سامسونج” اكتشف طريقة لكيفية منع البطارية من اصطياد النار.

 وتجدر الإشارة إلى أنه مهما كانت درجة أمان بطارية جوال “إس8” يجب ألا يحاول أحد إجراء أيا من هذه التجارب غير العلمية في المنزل، حيث إن الجوال الموضح في الفيديو قد لا يعكس بدقة قوة ومتانة النماذج النهائية من الجوال.

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