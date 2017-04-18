18 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | رأفةً بأنثى “حبارى”.. محمد بن راشد ومحمد بن زايد يحولان مسار مشروع

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

كشف الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن قصة إنقاذ حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد طيور “حبارى” أثناء تجوالهما في إحدى المناطق الصحراوية بدبي الأسبوع الماضي.

وكتب الشيخ سيف على حسابه بـ “انستجرام”: “أثناء لقائهما قبل أسبوع في دبي، وخلال تجوالهما في إحدى الغابات كانت المعدات تعمل على إنجاز نفق لممارسة الرياضة، وعندها لاحظوا وجود حبارى ترقد على بيضها في موقع الإنشاء”.

وأضاف: “فأمرا بتحويل موقع العمل بالمشروع إلى الطرف الآخر من الموقع حتى تَفقس بيضها”، مضمّنا مقطع فيديو يظهر فيه الشيخان وهما يقومان بتصوير الحبارى بجانب معدات الحفر.

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