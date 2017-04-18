18 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إعلامي يكشف عن كلمات المقدم فيصل السبيعي بشأن أرض اليمن قبل استشهاده

بتاريخ شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات :-

كشف الإعلامي البحريني محمد العرب عن أمنية المقدم الركن فيصل آل زبار السبيعي الذي استشهد أمس الثلاثاء؛ إثْرَ سقوط طائرة بلاك هوك في اليمن، مُؤكِّدَاً أنه كان يتمنى الشهادة.

وقال الإعلامي محمد العرب في تغريدة له عبر تويتر: “رفيق درب الكفاح من أجل العقيدة والوطن اصطفاه المولى شهيداً بإذن الله.. شجاع ملتزم لا تفوته صلاة الفجر، ويكرم الضيف”.

 وأضاف العرب: “يومها قال لي أخي الشهيد البطل: إن أرض اليمن تستحق دماءنا، وها أنت ترويها بدمك الطاهر، اللهم ارزقني الصبر والسلوان”.

وكانت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن قد أَعْلَنَتْ في بَيَانٍ لَهَا، أنه في صباح اليوم الثلاثاء، سقطت طائرة عمودية من نوع بلاك هوك تَابِعَة للقوات المسلحة أثناء تأدية مهامها في محافظة مأرب؛ وَنَتَجَ عن الحادث استشهاد أربعة ضباط، وثمانية ضباط صف من القوات المسلحة، ويجري حَالِيَّاً التحقيق في أسباب الحادث.

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