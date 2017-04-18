18 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | ابنة حميدان التركي تشرح الإفراج المشروط الذي سيخضع له والدها بعد أسبوعين

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أوضحت ابنة السجين السعودي في الولايات المتحدة حميدان التركي، تفاصيل جلسة الإفراج المشروط التي سيخضع لها والدها بعد أسبوعين، أي بتاريخ 2 مايو، والتي من المحتمل أن يُصدر قرار خلالها بالإفراج عنه.

وأضافت نورة حميدان التركي في مداخلة هاتفية مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أن جلسة الإفراج المشروط تسمى (الكرول)، وتكون عبارة عن برنامج تأهيلي للسجين ليكون مؤهلاً للخروج للمجتمع.

وقالت إن هذه الجلسة تمنح للسجين الذي تكون محكوميته من مدة محددة إلى مدى الحياة، فإذا انتهت هذه المدة المشروطة يُعرض على لجنة الكرول، مشيرة إلى أنه إما أن يسمح لوالدها بالخروج أو تؤجل لمدة عامين أو ترفض تماماً.

وأشارت نورة إلى أن والدها قدم على تلك الجلسة من قبل أكثر من مرة، وكل مرة كانت تؤجل لعامين، وأملهم هذه المرة أن تكون الجلسة لصالحهم.

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