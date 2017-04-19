19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعيين “آل مسفر” مديراً لفرع مؤسسة النقد العربي السعودي بأبها

بتاريخ مجتمع

(أنحاء) – متابعات : ــ

أصدر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قراراً بتعيين الأستاذ / طارق بن سعيد بن عبدالله آل مسفر مديراً لمؤسسة النقد العربي السعودي في أبها.

وثمن آل مسفر هذه الثقة بتعيينه في هذا المنصب، وبدورها تتقدّم صحيفة “أنحاء” لـ “آل مسفر” بالتهنئة متمنين له النجاح في خدمة الوطن.

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