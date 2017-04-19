أسماء وصور الشهداء الـ 12 من الضباط والجنود الذين سقطت طائرتهم في مأرب باليمن

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشفت مصادر عن أسماء وبعض صور الشهداء من الضباط والجنود الذين استشهدوا؛ إثر حادث سقوط مروحيتهم من نوع “بلاك هوك” أمس (الثلاثاء) في محافظة مأرب اليمنية أثناء قيامها بمهامها العملياتية.
وأوضحت المصادر بحسب “العربية نت” أن النقيب طيار تركي الهويريني كان يقود المروحية بمساعدة الملازم أول طيار ريان الشهراني وبوجود المقدم ركن عبدالرحمن الشهراني والمقدم ركن فيصل السبيعي.
وأضافت أن هناك عدداً من الجنود استشهدوا أيضاً في هذه الحادثة، وهم: الرقيب أول علي الشيخي، والرقيب علي الحلافي، والرقيب فني موسى الشهري، والرقيب أول نايف معوض.
وكان بين الجنود أيضاً العريف معيض القحطاني، والعريف مهل الرشيدي، والجندي محمد الصيعري إضافة إلى الجندي أول محمد عقيلي.
من جهتهم، تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور للشهداء، داعين لهم بالرحمة والمغفرة، فيما أكدت قيادة التحالف أنها تجري حالياً تحقيقات لمعرفة أسباب وحيثيات الحادث.