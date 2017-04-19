19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | استشاري تغذية: 10 أقدام تبتر يومياً لمرضى السكري بالمملكة.. ومعظمهم ضحايا لعلاج الأعشاب والطب الشعبي

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف استشاري متخصص في التغذية الإكلينيكية، أن هناك نحو 10 أقدام تبتر يومياً بمستشفيات المملكة لمرضى السكري، ويكون معظمهم ضحية لمعلومات خاطئة من مدّعي العلاج بالأعشاب والطب الشعبي.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز العثمان في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن بعض المصابين بالسكري كانوا يأخذون معلوماتهم من مصادر غير موثوقة على الرغم من انتشار عيادات السكر بمستشفيات المملكة.

وحذر العثمان من مخاطر اللجوء إلى شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية للحصول على وصفات وأدوية للتخسيس السريع لما قد تسببه من آثار سيئة على الصحة، مطالباً وزارتي الإعلام والصحة بملاحقة مَن يعبثون بصحة الناس ومحاسبتهم.

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