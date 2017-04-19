صور | حريق هائل يلتهم أربع مزارع نخيل بالجوف

(أنحاء) – متابعات : ــ
أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، أنهُ مساء يوم الثلاثاء، تبلغت غرفة العمليات عن حادث حريق بعدة مزارع بالسميحان والكبرى والوادي.
وأضاف أنه على الفور تحركت الفرق اللازمة للموقع ووجد الحريق في مجموعة أشجار نخيل بمزرعتين بمزارع السميحان وآخرين في الكبرى والوادي وقد تمت السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج أي إصابات أو وفيات لله الحمد.
وتشير المعلومات الأولية أن أسباب الحريق هي وجود شبهة جنائية وقد تم تسليم الحوادث لجهة الاختصاص، حسب “الرياض”.