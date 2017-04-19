19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | حارسة أمن سعودية تتحدى ظروفها وتحصل على ماجستير في الخدمة الاجتماعية

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

تمكنت حارسة أمن سعودية تعمل بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض من التغلب على ظروفها العملية والاجتماعية، واستطاعت إكمال دراستها العليا لتحصل على ماجستير في الخدمة الاجتماعية.

وأوضحت المواطنة وتدعى “إرادة الحنتول” خلال تقرير بثته قناة “العربية”، أنها أرادت إكمال الدراسة الجامعية والحصول على الماجستير لتخدم خدمة وطنها وتكسر نظرة المجتمع للوظائف “الدونية”، مبينة أن طموحها في الحصول على الماجستير كان لديها منذ الصغر.

وأضافت أنها تحب الدراسة وكان والدها يرغب في أن تحصل على أعلى الدرجات والمراتب العلمية، مشيرة إلى أن سبب اختيارها لتخصص الخدمة الاجتماعية لكونه تخصصاً إنسانياً يخدم مجتمع بلادها.

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