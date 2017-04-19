فيديو وصور | “أودي” تكشف عن سيارة كهربائية .. تعتبرها رؤية للمستقبل

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشفت شركة “أودي” عن رؤيتها للسيارات الكهربائية، وذلك من خلال السيارة “إي – ترون سبورتباك” التي تتميز بلمحات مستقبلية ومميزات خاصة.
وأوضحت الشركة أن “إي – ترون سبورتباك” سوف تضم بطارية بقدرة 320 كيلو واط، ويمكنها الانطلاق من الصفر إلى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 4.5 ثانية فقط.
وقالت “أودي” إن هذه السيارة المستقبلية ربما تظهر للبيع في الأسواق العالمية عام 2019 بعد عام من طرح “كواترو إي – ترون” التي كشفت عنها عام 2015.
ومن الداخل، سوف تحتوي “إي – ترون سبورتباك” على شاشات عالية الدقة وأنظمة تحكم رقمية وعرض لجميع ما يحيط بالسيارة أثناء القيادة، بحسب تقرير نشرته “زي فيرج”.