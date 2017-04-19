فيديو | الشاعر “بن شلحاط” يدافع عن بيعه القصائد.. ويطالب “التجارة” بمنح تراخيص لـ”بائعي الشِّعر”

(أنحاء) – متابعات : ــ
أكد الشاعر الشعبي مانع بن شلحاط أنه لا يعارض مسألة بيع الشعراء لقصائدهم مقابل مبالغ مالية لآخرين يرغبون في انتحالها ونسبتها إليهم،مؤكدا أن السوق صار مزدحما بما أسماهم “البيّاعة”.
وقال بن شلحاط، في مداخلة هاتفية على قناة “إم بي سي”، إنه يرى أن الشعر أو أي إنتاج فكري آخر كالقصة والمسرحية والرواية يمكن بيعه والتكسب منه.
وأشار إلى أنه يقترح أن تعترف وزارة التجارة والاستثمار بهذا النوع من الممارسات التجارية، وأن تصنفه كنشاط مسموح به وتمنح تراخيص للراغبين في امتهانه واحتراف بيع الشعر.
الشاعر مانع بن شلحاط يتحدث حول بيع القصائد الشعرية #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/6cNmZWEU9x
— MBC أخبار (@MBC24News) April 18, 2017