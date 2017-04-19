19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | الشاعر “بن شلحاط” يدافع عن بيعه القصائد.. ويطالب “التجارة” بمنح تراخيص لـ”بائعي الشِّعر”
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فيديو | الشاعر “بن شلحاط” يدافع عن بيعه القصائد.. ويطالب “التجارة” بمنح تراخيص لـ”بائعي الشِّعر”

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد الشاعر الشعبي مانع بن شلحاط أنه لا يعارض مسألة بيع الشعراء لقصائدهم مقابل مبالغ مالية لآخرين يرغبون في انتحالها ونسبتها إليهم،مؤكدا أن السوق صار مزدحما بما أسماهم “البيّاعة”.

وقال بن شلحاط، في مداخلة هاتفية على قناة “إم بي سي”، إنه يرى أن الشعر أو أي إنتاج فكري آخر كالقصة والمسرحية والرواية يمكن بيعه والتكسب منه.

وأشار إلى أنه يقترح أن تعترف وزارة التجارة والاستثمار بهذا النوع من الممارسات التجارية، وأن تصنفه كنشاط مسموح به وتمنح تراخيص للراغبين في امتهانه واحتراف بيع الشعر.

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