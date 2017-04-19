5 إصابات في حادث تصادم مركبة معلمات على طريق “المدينة – تبوك”

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي : ــ
أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 06:43 من صباح هذا اليوم الاربعاء بلاغاً يفيد عن وقوع حادث تصادم لمركبة تقل معلمات مع باص بطريق تبوك – المدينة ويبعد عن المدينة قرابة ١٤٠ كم بالقرب من الثمد .
وعلى الفور تم توجيه 7 فرق إسعافية وفريق التدخل السريع وإسعافين من مستشفى خيبر .
وعند وصول الفرق الإسعافية للموقع وبعد إجراءات الفرز اتضح وجود عدد 5 حالات اثنتان منها خطيرة وثلاث حالات متوسطة الإصابة فيما تم نقل حالة عن طريق الجمهور قبل وصول الفرق الإسعافية للموقع .
الجدير بالذكر بأن عدد المعلمات 5 معلمات تم نقلهن عن طريق الفرق الإسعافية و السائق تم نقله عن طريق الجمهور قبل وصول الفرق الإسعافية فيما لم يتم مباشرة اي حالة لدى الطرف الآخر (( الباص )) .