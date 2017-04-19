19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“لجنة السقاية” توضح حقيقة فرض رسوم على وجبات “تفطير صائم” للجهات الخيرية بالحرم المكي

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة (الثلاثاء)، حقيقة ما تم تداوله عن فرض 30 هللة على كل وجبة تقدَّم من الجهات الخيرية لتفطير الصائمين في الحرم المكي.

وأوضحت اللجنة على حساب إمارة المنطقة في “تويتر”، أن ما ذُكر غير صحيح، وأنه لا توجد رسوم مفروضة على الجهات الخيرية لإفطار الصائمين، ونشرت ضوابط وشروط برنامج إفطار صائم لموسم شهر رمضان المبارك ١٤٣٨هـ.

وتضمنت الضوابط 15 ضابطاً تتعلق بتنظيم برنامج تفطير صائم في ساحات الحرم، والمساجد والمخيمات، وضوابط أخرى للمطاعم والمطابخ، ثم ضوابط الوجبات الجافة.

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