19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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دراسة: نحو 17% من الرجال والنساء بالسعودية يتوفون بسبب “الشخير”

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

قال استشاري أمراض الصدر واضطرابات النوم رئيس نادي جدة لطب النوم الدكتور أيمن كريم، إن الشخير أثناء النوم هو أحد أسباب ارتفاع الوفيات بالمملكة، لافتاً إلى أن نحو 17% من المواطنين يعانون من انقطاع التنفس بسبب الشخير.

وكشف كريم وفقاً لـ “المدينة”، أن مركز طب النوم بمستشفى الملك عبدالعزيز أجرى دراسة على عينة مكونة من 2600 مريض تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 60 عاماً، اتضحت من خلالها إصابة نحو 9% منهم بانقطاع التنفس أثناء النوم؛ حيث بلغت نسبة الإصابة لدى الرجال 12.4% مقابل 5% من النساء.

وأوضح أن “الشخير” إذا كان مرتبطاً بانقطاع التنفس أثناء النوم يكون قاتلاً؛ كونه يجعل الشخص عُرضة لانخفاض الأوكسجين في الدم خلال النوم بشكل متكرر، مضيفاً أن المصاب بانقطاع التنفس يصاب بارتفاع ضغط الدم وقد يصاب أيضاً بالسكري وفشل عضلة القلب وقصور الشرايين التاجية.

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