إندونيسية تتهم زوجها السعودي بتعنيفها وتعذيبها بالنار.. والأخير يتهمها بإخفاء ولديه | صور

(أنحاء) – متابعات : ــ
اتهمت امرأة إندونيسية متزوجة من مواطن سعودي، زوجها بتعنيفها وإحراقها بسكب البنزين على جسدها وإشعال النار فيه؛ بسبب خلافات حادة في عش الزوجية، فيما تعقد محكمة جدة اليوم (الأربعاء) جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من الزوجة ضد زوجها.
وأوضحت الزوجة وفقاً لـ “عكاظ”، أنها تعرضت لحروق من الدرجة الثانية أدت لوجود تشوهات في وجهها وفروة رأسها وعينيها ويديها، كاشفة عن نيتها في طلب فسخ النكاح من زوجها، مبينة أنها متزوجة منه منذ 21 عاماً وأنجبت منه طفلين، وتعاني من سوء العشرة.
في المقابل، رد الزوج على الدعوى في أولى جلسات المحاكمة في وقت سابق، بإنكاره إشعال النار في زوجته، متهماً إياها بالإضرار به وإخفاء ولديه عنه، وقدم ما يثبت فيه تعرضه للاكتئاب النفسي المزمن، إلا أن تقريراً طبياً أفاد بأنه واعٍ ومدرك ولا يعاني من أعراض أي اعتلالات نفسية أو عقلية.